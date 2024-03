Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento à polícia por transfobia

De Splash, no Rio

Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, compareceu à Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (15), para prestar depoimento no caso de transfobia contra a repórter Lisa Gomes, da RedeTV. Ele chegou em um carro particular e entrou direto pela garagem, impossibilitando de ser fotografado.

O que aconteceu

Em entrevista concedida à repórter Lisa Gomes em maio de 2023, Bruno constrangeu a profissional. O sertanejo fez uma piada considerada transfóbica para a jornalista. Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a conversa quando foi surpreendida pelo sertanejo com a pergunta: "Você tem pau?"

Bruno foi acusado de transfobia pela Associação LGBT+, que protocolou uma representação contra o cantor no Ministério Público. A associação pede a punição do músico.

Nas redes, Bruno pediu desculpas. "Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e eu quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo e [é] pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes."

Repórter declarou que quer que as medidas judiciais sejam tomadas. "A comunidade precisa dessa resposta para mostrar que a gente não pode baixar a cabeça", informou.