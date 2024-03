Bruna Marquezine dispensa sutiã e aposta em vestido com recortes

Bruna Marquezine, 28, sensualizou em um look com muita pele à mostra postado em seu Instagram.

O que aconteceu

A atriz esbanjou beleza em um álbum publicado em seu perfil nesta sexta-feira (15). Ela usou um vestido longo em duas peças - top e saia longa - com recortes laterais que deixavam cintura e barriga à mostra, além de ter as costas nuas.

O visual era da grife Dani Michelle e é o segundo vestido da marca usado pela estrela nesta semana. Bruna completou o look com meia-calça vermelha, cabelo preso com cachos soltos e uma gargantilha dourada com uma pedra azul.