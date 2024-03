Marombeiro e polêmica com filho: por onde anda Jônatas Faro?

Um dos galãs mais promissores da TV Globo dos últimos anos, Jônatas Faro voltou à telinha com a reprise da novela "Cheias de Charme". Intérprete de Conrado Werneck, um "boy lixo" que vive um triângulo amoroso com Cida (Isabelle Drummond) e Isadora (Giselle Batista), o ator tem um vasto currículo profissional e algumas polêmicas na conta.

Carreira

Ex-galã da Globo, Jônatas atuou nas novelas "Malhação" (2007-2009), "Insensato Coração" (2011) e "Cheias de Charme" (2012). Ele está afastado da televisão desde 2019, quando participou do último episódio de "Jesus", na Record. Mas sua última novela foi em 2017, quando participou de "Apocalipse", da mesma emissora.

Além da atuação, Jônatas Faro chegou a investir em sua carreira musical. O artista tem um álbum com três canções, lançado pela Sonic Music Brasil em 2014.

Faro fez parte do elenco de "Cheias de Charme" e atuou ao lado de Tato Gabus Mendes Imagem: Divulgação/Globo

Em 2016, o artista despontou como um dos grandes nomes do teatro musical no país. Ele participou da primeira adaptação do espetáculo 'Wicked', sucesso da Broadway e aqui no Brasil, interpretando o personagem Fiyero. Em 2010, ele protagonizou 'Hairspray', também em papel protagonista como Link Larkin. Foi durante esse trabalho que ele conheceu sua ex-esposa, Danielle Winits.

Relação conturbada

Entre 2010 e 2011, Faro foi casado com Danielle Winists. O casal teve um filho juntos, Guy, que hoje tem 12 anos.

No ano passado, a atriz alfinetou o ex, afirmando ser mãe solo do menino ao declarar seu amor por André Gonçalves, na época confinado em A Fazenda.

Na legenda, ela escreveu: "(...) Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta". Jônatas não se pronunciou sobre a fala de Winits e bloqueou os comentários de suas fotos no Instagram.

Por onde anda?

Em entrevista à Quem em 2022, o artista confessou a necessidade de se reinventar. "Precisei de um tempo para me aprimorar, estudar mais o canto e minha grande paixão, que é a atuação."

O ator também apontou que gravou o piloto de uma série internacional e admitiu não ter problemas por ser fluente em inglês. Ainda, à revista, ressaltou que seu objetivo era continuar trabalhando com a atuação. "Sobre o futuro, a Deus pertence. Quero continuar a fazer aquilo que amo fazer, independentemente do lugar."

O ator não é muito ativo no Instagram, ele alterna os posts entre fotos suas e da natureza. Mais recentemente, Faro surpreendeu o público ao aparecer mais musculoso nas redes sociais.