Bin Laden reage a possível show de Sonza no BBB: 'Bin, se tu me quiseres'

Enquanto se arrumavam para a festa de sexta-feira (15) no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden e Pitel especularam que Luísa Sonza pudesse ser a atração do evento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bin imaginou que a cantora poderia cantar uma música pra ele. ""Nessa hora aqui que eu brotar ali, a Luísa vai estar lá, aí, o que vai acontecer nesse momento? Eu vou estar lá do seu lado".

Aí a Luísa vai olhar assim, vai abaixar, vai fazer pose de quebrada. A pose de quebrada da Luísa: 'Bin, se tu me quiseres'. Bin Laden

Lucas elogiou "Chico", a canção que Bin "adaptou". "Essa música é f***".

O funkeiro brincou. "Aí eu vou aqui ó: 'Me põe no Paredão, me põe no Paredão. Eu quero sair agora".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Resultado parcial Total de 140 votos 5,00% Alane 42,86% Beatriz 20,71% Davi 2,86% Matteus 28,57% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 140 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash