Olavo crava punhal nas costas de Bebel, que recebe proposta de vingança

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Marion revela a Olavo que Antenor ofereceu dinheiro a Taís para separar Daniel e Paula. Olavo indaga a Marion sobre Urbano e deduz que Bebel o conheceu no casamento de Fred. Antenor substitui Vasconcelos por Lutero, enquanto Olavo explora a possibilidade de Taís se tornar sua aliada.

Dinorá fica abalada ao testemunhar Gustavo beijando Gilda. Camila se emociona ao considerar a possibilidade de Fred querer auxiliar o pai, sem o seu conhecimento. Olavo confidencia a Lutero seus planos de derrubar Daniel utilizando o fundo de pensão.

Marion compartilha com Bebel a decisão de Olavo de ir para Angra com Alice e a aconselha a ficar com Urbano. Ana Luísa surpreende Antenor com uma visita. Ela comunica a Antenor que será madrinha de Daniel ao lado de Lucas. Gustavo informa a Dinorá que vai iniciar o processo de divórcio.

Antenor apresenta Lúcia a Ana Luísa e Lucas. Cláudio entrega a Marion uma carta de Taís, deixando-a chocada ao perceber que é uma despedida. Taís desabafa com Ivan sobre a dificuldade do que está prestes a fazer, mas determina-se a resolver seus problemas.