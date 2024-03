Valesca Popozuda diz que deixou recado no BBB 24: 'Foi bem claro'

Valesca Popozuda admitiu que deixou um recado no BBB 24 (Globo). A artista também comentou sobre a interação na casa e as exigências da produção.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A cantora confessou que passou seu recado com sua canção. "Acho que deixei o recado ali, que foi bem claro, quando eu toquei a música da Ludmilla, 'Vem Amor Bate e Não Para'. E falar da mulher também, do corpo, das divas que todas são, maravilhosas, empoderadas", pontuou em entrevista à Quem. A letra do hit havia sido criticada por Rodriguinho anteriormente e ela confirmou a provocação. A artista também o fez dançar em outro momento da festa.

Ela reforçou sobre a interação na casa: "Eu interagi bastante. A gente fica muito livre, mas é aquilo: se você falar com um, você tem que falar com todos. Tem regras, faz parte do game, se eu ficar muito para um, o outro vai achar que eu estou favorecendo".

Ainda, a famosa afirmou que o Big Boss não manda nas restrições: "O Boninho não dá. É a produção que dá, falou para ficar bem à vontade. Mas é isso: Se eu falar contigo, vou falar com todos. Não posso falar só com você, senão cria intriga na galera. A gente se divertiu".

#Xerecaonochao se vc assistiu ao vivo da RT aqui!! pic.twitter.com/34pocINk4b -- Valesca Popozuda #xerecaonochao 💋 (@ValescaOficial) January 21, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 62500 votos 7,72% Alane 4,51% Beatriz 34,50% Davi 27,23% Fernanda 0,34% Giovanna 1,32% Giovanna Pitel 10,62% Isabelle 1,86% Leidy Elin 0,31% Lucas Henrique 9,21% Matteus 1,44% MC Bin Laden 0,94% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 62500 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash