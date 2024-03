Além de Giovanna, outros celebraram o aniversário na liderança do BBB 24

Alguns participantes tiveram o privilégio de comemorar o aniversário na liderança do BBB 24 (Globo). Saiba quem foram eles a seguir.

O que aconteceu

Giovanna, Lucas Henrique e Raquele celebraram o aniversário na liderança. A nutricionista venceu a 13ª prova, o capoeirista saiu vitorioso na 8ª dinâmica e a doceira ganhou o 9º colar do Líder.

Outros brothers também fizeram aniversário no confinamento. No entanto, os momentos não foram os melhores. Em seus respectivos aniversários, Rodriguinho foi eliminado e Alane esteve no Castigo do Monstro.

Aniversário dos participantes no BBB 24

Alane completou 25 anos no dia 9 de março, mas foi presenteada com o Castigo do Monstro. Ela ironizou que tinha recebido um "belo presente".

Giovanna fez 28 anos na quinta-feira, 14 de março. Ela salientou sobre estar na liderança no aniversário: "Nossa, gente, que presentão! Inacreditável, sério mesmo".

Lucas Henrique (Buda) celebrou os 30 anos em sua segunda liderança, no dia 10 de fevereiro. O brother conquistou já três vezes o colar do Líder.

Raquele aproveitou sua própria Festa do Líder para curtir os 23 anos. Ela fez aniversário no dia 19 de fevereiro.

Rodriguinho não deu sorte e foi eliminado no aniversário de 46 anos, no dia 27 de fevereiro. O cantor já havia chorado após ganhar um bolo do adversário.

