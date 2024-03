Pitel sugere que sisters se aproximem de Isabelle: 'Para irem mais longe'

Em conversa com Giovanna e Raquele no BBB 24 (Globo), Pitel sugeriu que as sisters estreitem os laços com Isabelle para chegaram mais longe no jogo.

O que aconteceu

No papo, Lucas Buda afirmou que se aproximou de Leidy e Marcus para ser protegido: "Naquele momento do jogo que eu estava flutuante de propósito, eu jogava com vocês, mesmo não sendo declaradamente."

O professor continuou: "A minha esperança da Leidy ali nas Fadas era o seguinte: Leidy vai ter um poder de veto, ela e Marcus. Se as Fadas levantassem meu nome, eles não iriam em mim. Então já era mais difícil do meu nome ser levantado."

Pitel concordou com a leitura de jogo de Lucas: "É o que eu penso com vocês e Isabelle. Vocês e Isabelle têm que fortalecer vínculo, sim. Para chegar o mais longe possível. Porque ela não deita, ela diz: se for votar nelas eu não voto."

