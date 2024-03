Pai de Matteus opina sobre romances: 'Anne não tem muito a ver com ele'

Giovani Vargas, pai de Matteus, avaliou a relação do filho com Deniziane e Isabelle no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O pai de Matteus apontou que Deniziane não tem a ver com ele. "Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa. A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração", disse em entrevista ao Extra.

Ele avaliou o jogo do filho e pontuou que acredita que aconteça algo com a manauara: "Vejo dois Matteus em momentos diferentes da casa. Num primeiro momento ele não estava se achando ali, apenas observando. Agora acredito que ele tenha se encontrado no jogo e esteja focado no prêmio, que sempre foi o desejo dele. Mas existe a carência também, muito tempo ali dentro. Então, pode ser que aconteça algo entre os dois".

