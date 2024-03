BBB 24: Giovanna revela alvos para o Na Mira do Líder

No BBB 24 (Globo), Giovanna comentou com seus aliados do quarto Gnomo sobre as suas opções para o Na Mira do Líder.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, a Líder da semana alinhou com seus aliados sobre os votos para o próximo Paredão: ela disse que, por enquanto, Bia é a sua primeira opção direta para a berlinda.

Os brothers, então combinaram o voto do Confessionário: "Se hipoteticamente ela colocar a Bia direto, sobram os outros. Aí temos que saber os nomes dos outros. Se ela botar Alane, temos que ver os outros. Se ela botar Davi, temos que ver os outros."

Giovanna confirmou que suas outras opções para o Na Mira do Líder são Alane e Matteus. Leidy concluiu que sobrariam para votação Davi e Isabelle.

Pitel questionou o grupo: "Então vamos de Davi?"

Leidy concordou: "Sou Davi Futebol Clube."

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Resultado parcial Total de 13680 votos 4,98% Alane 1,64% Beatriz 23,25% Davi 16,54% Fernanda 6,45% Giovanna 2,16% Giovanna Pitel 1,42% Isabelle 34,09% Leidy Elin 4,90% Lucas Henrique 1,32% Matteus 1,59% MC Bin Laden 1,66% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13680 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash