Fernanda questiona Pitel sobre Lucas: 'Vai jogar com ele até quando?'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel conversaram sobre como os brothers estão acreditando no Poder do Falso. Na ocasião, a alagoana confessou que quase contou a verdade para Lucas Buda.

O que aconteceu

No papo, Pitel afirmou que quase entregou a verdade sobre o Poder do Falso para Buda, mas que "enrolou bem": "Está todo mundo convicto de que é um poder de verdade."

Fernanda alertou a aliada: "Para começar, ninguém leu o card, só eu e você. Então, pode muito bem chegar e mentir sobre isso. No card dizia que não podia falar que era Poder do Falso, só entregar no domingo."

A questão é a seguinte: se você quiser contar, tudo bem, está no seu direito, você faz o que quiser sobre suas escolhas. Mas eu acho que é melhor preservar algumas coisas para poder não abrir para todo mundo. Fernanda

Pitel ressaltou que não quer falar a verdade — e Fernanda rebateu: "Vai jogar com o Lucas até quando? Se quiser contar para ele, beleza. Mas saiba que numa próxima vez ele vai achar e se priorizar antes de qualquer pessoa."

