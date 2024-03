Davi sugere plano e Isabelle interrompe: 'A gente conversa sozinhos'

Davi arquitetou um plano para a votação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo) e compartilhou sua visão de jogo com Isabelle.

O que aconteceu

Após Isabelle negar que os votos da casa estivessem óbvios, Davi sugeriu: "A gente tava conversando ontem. Trocando ideia referente a jogo. O que acontece, como o jogo está dividido, o grupo lá, eles têm seis votos. Só que a gente acredita que, entre eles, não vai ser os seis votos todos numa pessoa".

O baiano continuou: "E como o peso de cá, a gente só tem 5 votos, se a dinâmica for primeiro e segundo mais votados, ou talvez a gente ia empatar, ou talvez a gente chega até a colocar alguém no Paredão. Mas a gente não pode errar...".

No entanto, a sister o interrompeu: "Acho que você já conhece os meus parâmetros de voto. Enfim, vamos se trocar, comer alguma coisa e a gente conversa, eu e você, sozinhos".

Davi: 💬 "A gente não pode errar em votar"

