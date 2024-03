Dono do Kwai nota Beatriz do BBB: 'O Brasil está vendo e a China também'

Beatriz foi notada pelo dono do Kwai após exaltar a plataforma em sua Festa do Líder do BBB 24 (Globo). Veja a resposta da marca a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No X (antigo Twitter), a marca apontou que Beatriz era conhecida. "Foi aqui que disseram que os 'donos do Kwai' não sabem quem a Beatriz é? Pois eu tenho um recadinho para todos vocês", escreveu em post.

O dono do Kwai se pronunciou e agradeceu a sister. "Oi, Bia. Meu nome é Ji Cheng e essa é uma mensagem especial em nome do 'dono do Kwai'. Nós vimos que você curtiu muito os momentos 'Bom para Kwai', nas turbinadas do Líder. Queria te agradecer pelo seu carinho e suas bençãos", disse em vídeo.

Com a repercussão, a equipe da participante se manifestou. "Kwai, vocês são incríveis", respondeu. A marca reforçou: "O Brasil está vendo e a China também".

Foi aqui que disseram que os "donos do Kwai" não sabem quem a @BeatrizRBrasil é? 🗣️🗣️🗣️🗣️ Pois eu tenho um recadinho para todos vocês kkkkk #BomPraKwai #KwaiNoBBB #BBB24 pic.twitter.com/Bqf88LVTxI -- Kwai Brasil (@KwaiBrasil) March 15, 2024

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 66616 votos 7,47% Alane 4,36% Beatriz 34,73% Davi 28,20% Fernanda 0,34% Giovanna 1,28% Giovanna Pitel 10,15% Isabelle 1,78% Leidy Elin 0,30% Lucas Henrique 9,12% Matteus 1,37% MC Bin Laden 0,91% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 66616 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash