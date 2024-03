Ator de "Round 6" O Yeong-su é condenado em caso de assédio sexual

Por Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - O ator sul-coreano O Yeong-su, que estrelou a primeira temporada da série de sucesso da Netflix "Round 6", foi condenado nesta sexta-feira por acusações de assédio sexual e recebeu uma sentença de prisão com suspensão de pena, disse uma autoridade do tribunal.

A unidade de Seongnam do Tribunal Distrital de Suwon condenou O a oito meses de prisão, suspensa por dois anos, bem como a 40 horas de participação em um programa de tratamento para violência sexual, disse a autoridade do tribunal por telefone.

O ator de 79 anos, que foi indiciado por duas acusações de assédio sexual em 2017, havia negado as acusações.

Na saída do tribunal, O disse aos repórteres que planejava recorrer da decisão. Ele tem sete dias para recorrer ou a decisão será confirmada.

O ator foi acusado em 2022 e os promotores já haviam solicitado uma sentença de um ano de prisão, de acordo com relatos da mídia.

O Womenlink, um grupo de direitos das mulheres na Coreia do Sul, saudou a decisão e pediu a O que se desculpe com a vítima.

"O réu se assemelha a outros agressores de violência sexual no teatro no passado que tentaram encobrir sua violência sexual como 'favor' e 'amizade'", disse o grupo em um post no X.