Ator de 'Round 6' é condenado a oito meses de prisão por assédio sexual

O ator Oh Yeong-su, 79, famoso por interpretar Oh Il-nam na série "Round 6", foi condenado por assédio sexual.

O que aconteceu

Ele foi condenado a oito meses na prisão. Além disso, o ator deve passar dois anos em liberdade condicional e fazer 40 horas do programa coreano de tratamento para agressores sexuais.

Oh Yeong-su tocou a vítima de forma inapropriada em 2017. Segundo a agência de notícias Yonhap, ele abraçou e beijou o rosto de uma mulher à força durante uma turnê de teatro por uma área rural da Coreia do Sul em 2017.

O ator negou as acusações. "As provas são insuficientes, exceto pelo depoimento da vítima e as evidências que vieram dele. É questionável se seria possível para o acusado realizar esses atos com base no local, a situação e o horário", alegou o advogado de Yeong-su no tribunal, segundo o jornal Korea JoongAng Daily.

Os promotores do caso ainda acusaram Oh Yeong-su de não demonstrar remorso durante o julgamento. "O acusado expressou o seu desejo pela juventude de forma inapropriada, dizendo 'Eu te vejo como mulher' enquanto bebia com a vítima em 2017. Ele evitou a responsabilidade dizendo que a vítima era 'como uma filha' para ele, apesar de a vítima pedir uma retratação", disseram no tribunal em fevereiro, ainda segundo o jornal Korea JoongAng Daily.