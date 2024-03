Após treta, Rosário se interessa por Inácio e cai pra trás com reviravolta

Nos próximos episódios de "Cheias de Charme", Chayene recebe conselhos sobre como lidar com Penha, enquanto Inácio conquista um emprego em um bufê, apesar das dúvidas sobre sua aparência. Enquanto isso, flertes surgem entre Inácio e Rosário, mas a situação se complica quando Rosário é demitida do bufê e decide perseguir seu sonho.

Enquanto isso, Cida enfrenta reclamações de Ariella e Sônia durante um evento de noivado, e Penha expressa sua frustração com Chayene em uma entrevista para a imprensa. Enquanto Elano procura por Cida em fotos da festa, Rodinei planeja pedir Cida em casamento.

Conrado surge no caminho de Cida com um convite para sair, enquanto Chayene enfrenta dificuldades para encontrar babás e empregadas. Enquanto isso, Tom tenta convencer Penha a não entrar com um processo contra Chayene, e Conrado passa o caso de Chayene para Lygia.

Sobre 'Cheias de Charme'

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.