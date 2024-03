Andressa Urach revela estado de saúde após cirurgia para retirar costela

Em depoimento à revista Quem, Andressa Urach, 36, contou sobre seu estado de saúde após várias cirurgias estéticas.

O que aconteceu

A influenciadora retirou a costela, além de outros procedimentos. "Foi tudo bem graças a Deus. Fiz retirada das costelas, aumento das próteses nos seios e lipo", disse para a Quem.

Ela terá alta no sábado (16). "Estou bem. Tenho alta amanhã", revelou.

Andressa conta que fez tudo isso para aumentar as vendas de seus conteúdos adultos. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", falou.