André: Fernanda joga mais para quem está fora que para quem está no BBB

O desempenho de Fernanda, 32, no BBB 24 (Globo) foi pauta da edição desta sexta-feira (15) do programa Central Splash. O apresentador Dieguinho Schuneg e o podcaster André Brandt, convidado da noite, trocaram impressões sobre a sister e as chances de ela chegar à final.

Para Dieguinho, o grande erro da confeiteira está em falar muito (dentro do quarto) e fazer pouco (fora dele). "A Fernanda tem boas leituras de jogo e não tem medo de falar o que pensa - mas fala tudo no quarto. Externamente falando, ela está jogando, mas, internamente, não está conseguindo dar ação e vazão a tudo o que diz no quarto. Esse é o problema dela."

André avalia que o jogo de Fernanda no Big Brother é muito mais externo do que interno. "Ela joga muito mais para nós, que estamos aqui fora, do que lá dentro. É muito bom vê-la na esteira, conversando consigo mesma, fazendo aquele monólogo maravilhoso dela. É como nós no Twitter, falando que vamos fazer e acontecer, quando estamos de pijama em casa."

Ele concorda com Dieguinho, porém, que a sister precisa movimentar algo além do próprio gogó dentro da casa. "Às vezes, acho que falta mais atitude. Se você está lá dentro, tem tanta coisa que pode fazer. Além de falar, pode também circular, fazer outras coisas... Nas provas também, ela às vezes parece que está meio parada."

Schueng: Wanessa no Fantástico promete entrevista preguiçosa e orquestrada

O programa Fantástico (Globo) exibirá neste domingo (17) uma entrevista inédita com Wanessa Camargo, 41. "Eu não sou os 55 dias que passei lá. Eu sou 40 anos de vida", comenta a cantora, nas chamadas da atração, sobre sua polêmica participação no BBB 24 (Globo).

Na avaliação de Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, as declarações de Wanessa não vão fugir nenhum pouco do óbvio. "Eu tenho uma preguiça dessas entrevistas! São totalmente desnecessárias, porque sabemos que é tudo orquestrado. Existe uma diferença enorme entre estar aqui ao vivo e estar em uma entrevista gravada. Aqui, o que você fala não tem volta. Você não vai ser você numa entrevista gravada."

