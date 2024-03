Tiago Leifert diz que não se importava em ser xingado internamente na Globo

Tiago Leifert, 43, disse que não se incomodava com o fato de que suas decisões na Globo pudessem desagradar aos seus colegas, ou mesmo que isso fosse motivo para ele ser xingado internamente na empresa.

O que aconteceu

Apresentador abordou o assunto em recente participação no podcast Máquina do Esporte. Ao ser questionado sobre como fazia para "balizar" a opinião pública e também não ter vergonha de falar as coisas que precisava falar no comando do BBB, Leifert destacou que é uma pessoa desprovida de ego e vaidade, além de não ter medo de tomar decisões impopulares se achar que elas são válidas.

"Acho que, na verdade, como sou zero vaidoso, não acho que tenho ego. Eu não tenho medo de pular na granada quando acho que precisa e trabalhar no Big Brother é pular na granada todo santo dia. Acho que hoje o tempo me absolve de coisas que na época apanhei muito, as pessoas entendem muitas coisas que fiz, que foram impopulares naquele dia, mas pulei na granada, não tenho vergonha, nem medo. Minha função era fazer o programa andar, com história e audiência funcionando. Se para isso precisava tomar atitudes impopulares, eu fazia", declarou.

Nesse momento, Leifert citou as mudanças que fez no Globo Esporte, que foram consideradas revolucionárias para a emissora na época. Segundo contou, as decisões que tomou para alterar o formato da atração podem ter desagradado outras pessoas com mais tempo de empresa, que também podem tê-lo xingado, mas isso não lhe incomodou porque ele trabalhava para o público, não para os colegas.

"Se no Globo Esporte eu precisava mudar as coisas e eu sabia que meus colegas não iam gostar, que os colegas mais antigos iam me xingar e não sei o quê, ok. Não é para vocês que eu trabalho! Eu tenho que agradar as pessoas que estão em casa vendo Globo Esporte. Acho que é até um narcisismo do cara que me critica achar que tenho que fazer o programa para ele. Eu já fiz coisas que eu não gosto no ar, mas que eu faço pelos outros", completou.

Na entrevista, Tiago Leifert também criticou as transmissões esportivas na TV brasileira que em sua opinião "pioraram", sobretudo com a renovação no quadro de profissionais responsáveis pela cobertura. Para ele, esses novos nomes precisam ser treinados para recuperar qualidade na transmissão.