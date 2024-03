Rock in Rio mergulha no passado com musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll'

O Rock in Rio vai ganhar outros palcos em sua edição de 40 anos com o musical "Sonhos, Lama e Rock and Roll", que será encenado durante os sete dias do festival, em setembro.

O que aconteceu

A história é baseada na trajetória de 40 anos do evento. A criação é assinada por Roberto Medina, a produção musical, por Zé Ricardo, e a concepção, por Claudio Botelho e Charles Möeller, que também é o diretor geral do espetáculo.

O elenco que participa dos ensaios conta com Bel Kutner, Malu Rodrigues, Beto Sargentelli e Gottsha. O musical terá duração de 35 minutos e previsão de quatro exibições por dia no festival.

Malu Rodrigues, Gottsha e Beto Sargentelli em cena de ensaio de musical que conta a história do Rock in Rio Imagem: Marcos Alonso/Divulgação

O especial ocupará uma das arenas que fazem parte da Cidade do Rock. Com isso, mais um palco e espaço é adicionado ao festival na comemoração de quatro décadas.

O cenário é inspirado no conceito de "Fábrica dos Sonhos". Entre os elementos está o icônico tênis de 1985 e uma larga escada em formato de máquina de escrever.

O espetáculo mergulha no passado, rememorando o ano de 1984, quando a ideia de realizar um gigante festival de música internacional na cidade era vista como um sonho inalcançável. Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town

A encenação acompanha a história da escritora Maria Antônia Lobo. Ela é interpretada pelas atrizes Bel Kutner, em 2024, e Malu Rodrigues, em 1984, e se passa na noite de autógrafos de seu livro autobiográfico "Fábrica de Sonhos", neste ano.

Durante o evento, Maria reflete sobre sua jornada de vida. Especialmente no ano de 1984, quando ela participou da ideia de realizar um festival de rock internacional no Rio.

O tênis sujo que integra o cenário do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll' Imagem: Marcos Alonso/Divulgação

Fazer um musical em um festival deste tamanho é completamente diferente. É muito fascinante porque é tudo muito grandioso. Isso é ainda mais incrível porque estamos falando da história do festival dentro do festival. É uma metalinguagem fascinante para se fazer. Charles Möeller, diretor geral

No papel de Dora, a secretária da agência em que a protagonista busca uma chance, está Gottsha. Ela disputa uma vaga no departamento de criação com João Coelho, vivido por Beto Sargentelli.

Dessa produção deverá sair um outro espetáculo, que será apresentado fora da cidade do Rock. A ideia é apresentar a história do Rock in Rio no teatro, como um musical mais longo e completo.

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.

Imagine Dragons, Katy Perry e Ne-Yo são algumas das atrações confirmadas para o Rock in Rio 2024 Imagem: Getty Images

Os confirmados até agora