SNL chega ao Brasil com estrela que fala português: 'Espero que gostem'

O famoso programa humorístico americano Saturday Night Live (SNL) finalmente está sendo exibido ao vivo no Brasil. Criado em 1975, a produção é um sucesso mundial, sendo cada episódio apresentado por uma celebridade convidada que atua no monólogo de abertura e participa de esquetes de comédia com o elenco fixo.

Marcello Hernandez, 26, é um dos comediantes efetivo do programa e, entrevista a Splash, se declara bastante empolgado com a chegada do SNL no país. Ele acredita que, mesmo com piadas mais focadas no cenário americano, o título deve ganhar fãs brasileiros.

Espero que gostem. O programa é para todos, porque o mundo inteiro está conectado como que acontece nos Estados Unidos. Acredito que o SNL vá dar uma perspectiva mais diversa sobre os americanos. É importante mostrar que temos humor e sabemos rir de tudo.

Hernandez nasceu em Miami, nos EUA, e tem descendência cubana e dominicana, por isso, é fluente em espanhol. Sua mãe, por sua vez, trabalhou no Brasil e aprendeu português, língua que fez questão de ensinar o filho. Na conversa com Splash, o comediante falou em português, mesmo que misturando diversas palavras e entregando um "portunhol".

Marcello Hernandez, comediante do SNL Imagem: Mary Ellen Matthews/NBC

Mesmo se virando bem na língua, ele conta que nunca esteve no Brasil, mas tem amigos e ídolos brasileiros. Fã de futebol e torcedor do Real Madrid, Marcello Hernandez falou sobre diversos jogadores do Brasil, como Vini Junior, e disse acompanhar Endrick de perto.

A comédia é a "paixão da vida" de Hernandez, que classifica seu trabalho no SNL como "uma loucura". "É um orgulho estar aqui, mas sinto medo, por ser muita pressão. Quero fazer o melhor, sempre."

A Splash, ele conta ficar nervoso quando o programa recebe astros latinos como convidados. Foi o caso de Bad Bunny, Pedro Pascal e Ana de Armas. "Quero que essas apresentações sejam incríveis, e coloco muita pressão em mim por isso. Meu desejo é entregar coisas positivas para a nossa cultura latina."

SNL Brasileiro

Houve uma versão brasileiras do SNL produzido pela Endemol e exibido pela RedeTV! entre 27 de maio e 20 de outubro de 2012. Rafinha Bastos e mais dez humoristas faziam parte da atração, mas logo foi cancelada.

Agora, para assistir ao vivo ao SNL, a operadora Claro oferecer o streaming Universal+ para seus clientes da Claro TV+ no Brasil. O Universal+ é a plataforma sob demanda da NBCUniversal International Networks & DTC, onde são concentrados conteúdo dos canais NBCUniversal produzidos fora do Brasil, além de originais nacionais.