Sandra visita fazenda de José Inocêncio e desperta raiva em Mariana

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Sandra (Giullia Buscacio) visita a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e desperta raiva em Mariana (Theresa Fonseca).

Curiosa, a moça vai conhecer as terras do inimigo de seu pai. "Senhor José Inocêncio?", questiona ela. "Desde que me entendo por gente", responde o homem.

Sandra revela que é filha de Egídio (Vladimir Brichta). "Sandra de Brito da Costa Coutinho, filha do coronel Egídio Coutinho, um antigo desafeto", se apresenta.

José Inocêncio quer saber o motivo da visita. "Motivo nenhum. Só tava passeando e pensei que podia ser uma boa oportunidade de conhecer o homem por trás do mito", responde ela.

Mariana chega e Sandra pergunta se ela é filha do fazendeiro. "É sua filha?", pergunta. "Não é minha filha, é minha mulher!", esclarece o protagonista.

Após a saída da filha de Dona Patroa (Camila Morgado), a esposa de Zé Inocêncio se mostra irritada com a visita. "Você não se preocupe com isso, Mariana, que da família de um desafeto dentro desta casa já me basta você!", diz o marido para a mulher.

