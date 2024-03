Rick, da dupla com Renner, faz harmonização facial; veja antes e depois

Na tarde de quinta (14), Rick, da dupla com Renner, exibiu o antes e depois de uma harmonização facial.

O que aconteceu

O sertanejo postou em seu Instagram fotos com o resultado do procedimento estético. "Comente o que você mais gostou no novo galã sertanejo", escreveu ele na legenda.

Rick também fez micropigmentação nas sobrancelhas. "A sobrancelha era uma preocupação porque a gente vai perdendo pelo. Fiquei muito feliz. O resultado foi muito bom. Estava preocupado com algumas coisas porque a gente vai envelhecendo. Tem que ter cuidado com quem a gente faz. Eu tinha medo disso. Mas ficou muito natural, fizeram só o que precisava. Estou muito feliz com o resultado", disse.

O cantor recebeu elogios dos fãs. "Ficou perfeito, sem exageros, bem natural. Gostei das sobrancelhas, perfeitas!", afirmou uma seguidora. "Parecia que tinha 32 agora parece que tem 17", brincou outro. "O que era bom ficou melhor ainda", escreveu uma terceira.