Relembre grupos de k-pop que já fizeram show no Brasil

Cada ano o k-pop cresce mais por aqui e as turnês mundiais às vezes lembram da existência da América Latina. Falamos recentemente dos shows que vão rolar esse ano e agora vamos relembrar cinco grupos que passaram por aqui quando tudo era mato e a indústria ainda não tinha a mesma força que tem hoje.

BTS

Poucas pessoas atualmente imaginam que um grupo com a demanda de BTS começou fazendo um show para menos de 2 mil pessoas no Brasil. A primeira passagem do grupo pelo país foi em 2014, um ano depois do debut. Em 2015 eles retornaram, dessa vez para cerca de 8 mil fãs. Em 2017 trouxeram a "Wings Tour" para o dobro de público e finalmente em 2019, lotaram o Allianz Parque por duas noites, levando cerca de 50 mil fãs em cada dia.

a trajetória do BTS no brasil



2014 - via marquês, público de 1,5 mil pessoas

2015 - espaço das américas, público de 8 mil pessoas

2017 - citibank hall, público de 14 mil pessoas

2019 - allianz parque, público de 45 mil pessoas



Orgulho que fala né?? @BTS_twt pic.twitter.com/bPq1Iq7r49 -- ray?? (@knjtokyoss) April 18, 2020

Impossível esquecer dessas fotos icônicas que BTS fez no Beco do Batman:

nenhum conceito supera o dessas fotos do bts no beco do batman em SP pic.twitter.com/QNfqWGPuuc -- vee; ? ???? (@namchanges) January 6, 2021

UNIQ

Hoje um assunto delicado para as fãs por motivos de hiato eterno, Uniq teve uma passagem bem movimentada pelo país em 2016. O grupo fez um único show em São Paulo, mas até em programa de tv foi entrevistado. Na época Yibo ainda não era famoso como é hoje na China (o cantor e ator fez um sucesso estrondoso com a série BL "Os indomáveis"), e Luizinho ainda não era Woodz. Sete anos depois, Luizinho voltou com show solo, também em São Paulo.

uniq no brasil



entrevistador: vem cá, quanto tempo tem a banda de vocês?



KKKKKKKKKKKKK A PÉROLA pic.twitter.com/Fvdi4M1LOf -- ana (@jamieesfraser) April 7, 2020

Seungyoun (é o nome do Luizinho) tem uma conexão muito forte com o país pois já morou aqui quando criança. Ele jogava nas categorias de base do Corinthians. Foi lá que ganhou o apelido Luizinho.

: "luizinho eu te amo"

: "brasil eu te amo" pic.twitter.com/L9V3dvKF0H -- woodz wide web (@http_woodz) July 15, 2023

KARD

Outro grupo com alma brasileiríssima é o Kard. Assim como BTS, eles já vieram ao país quatro vezes, sendo a última em 2022. O mais interessante é que, diferente da maioria dos idols que passam por aqui, eles não ficaram só por São Paulo e foram ao Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Recife. Além de entrevista na tv (bem duvidosa, diga-se de passagem),eles viralizaram com uma performance incrível de "Pesadão" da IZA.

KARD, grupo de K-Pop, faz cover de "Pesadão" em show no Brasil e IZA agradece: "Sem acreditar que eles cantaram em português". https://t.co/UeUFBHROkKpic.twitter.com/qbl2pNA66W -- BCharts (@bchartsnet) October 11, 2019

Jiwoo enrolada com a bandeira do estado de Pernambuco foi um grande momento para os fãs:

Não sei o que é melhor nesse vídeo

Se é o bm com a bandeira do Brasil ou Jiwoo com a de Pernambuco pic.twitter.com/Iy9S11KtLJ -- nah (@sominloved) October 14, 2019

Superjunior

Um dos primeiros grandes sucessos mundiais do k-pop, os Superjunior, ou Suju como são chamados carinhosamente, retornaram ao Brasil em 2023 depois de uma década (!!!). Em um único show em São Paulo, eles cantaram todos os hits da carreira em um espetáculo lotado de elfs de toda América Latina. E tivemos, logicamente, um cover: a internacional "Ai se eu te pego" do Michel Teló

O SUPER JUNIOR CANTOU AI SE EU TE PEGO DE NOVO NO SHOW AQUI DO BRASIL #SS9inBrazil #SS9 pic.twitter.com/0jplxUqeYh -- (@pazuzuls) February 10, 2023

Mamamoo

Um dos girl groups com maior gogó de ouro do k-pop, as Mamamoo, já tiveram passagem por aqui em 2018 com um único show em São Paulo. O grupo inicialmente ia para Fortaleza também, mas para a tristeza dos fãs, não rolou. Isso não impediu os moomoos de entregarem uma homenagem linda para as meninas em forma de "oceano vermelho". Veja abaixo:

#MAMAMOOnoBrasil -- 180909 MAMAMOO em São Paulo



O que dizer do oceano vermelho que foi um sucesso?! Vocês foram demais com esse projeto! Obrigada MooMoos! Obrigada fanbases que ajudaram em tudo, vocês foram uns amores! ??



(desculpem a fancam torta, não estava bem ) pic.twitter.com/ZOXw5BPiES -- MAMAMOO Brasil | #MAMAMOOnoBrasil (@MMMOOBR) September 10, 2018

Outro grande momento do show foi com a Hwasa falando um português perfeito. Como esquecer o icônico "água sem gás"?!