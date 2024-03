Quer provar as estrelas Michelin da Argentina? O que esperar e quanto pagar

Apesar de recorrentes crises econômicas e políticas, a Argentina há tempos é um país para onde o brasileiro olha com cobiça na hora de comer e beber bem.

Recentemente, porém, este sucesso ultrapassou as fronteiras do continente, nosso vizinho passou a se destacar entre foodies de norte a sul e passou a atrair atenção de grandes referências da gastronomia mundial, como é o caso do Guia Michelin.

Em sua primeira edição argentina, anunciada no fim de 2023, a lista de recomendações mais famosa do mundo indica 71 restaurantes e estrelou sete de Buenos Aires e Mendoza, um duas estrelas (considerada uma "cozinha excelente") e seis uma estrela ("cozinha requintada"). Lembrando que a maior honraria Michelin é chegar às três estrelas (cozinha "excepcional").

Saiba o que esperar dos estrelados em sua próxima visita aos nossos hermanos.

DUAS ESTRELAS

Em Buenos Aires

Aramburu

Mousse de maracujá que esconde carne suína e açafrão, do Aramburu Imagem: Divulgação

Conduzido e liderado por Gonzalo Aramburu, o restaurante apresenta a Argentina longe dos conceitos e clichês do que muitos entendem por culinária portenha.

Apesar do menu degustação de 18 etapas apresentado de formas surpreendentes (como folhas e galhos de árvores, ou nuvens derretidas), o chef define sua cozinha como um palco de experimentações dentro da sazonalidade dos produtos argentinos.

A longa passarela de pratos criativos tem destaques inesquecíveis, como a mousse de maracujá que esconde carne suína e açafrão, as azeitonas desconstruídas que explodem na boca, e a folhas de kale presas a uma estrutura de galhos e flores.

Gonzalo Aramburu em ação Imagem: Divulgação

Também agrada a cozinha totalmente aberta em um ambiente de luzes baixas e estratégicas em que se ouve somente as vozes discretas de toda a equipe e um eventual encontro de talheres e cúpulas de vidro, pedras e, de vez em quando, até pratos.

Único duas estrelas Michelin do país, o Aramburu oferece o menu degustação por 200 mil pesos argentinos ** (cerca de R$ 1172) com a possibilidade de harmonização com vinhos argentinos por 80 mil pesos (cerca de R$ 468).

Serviço

Pasaje del Correo, Vicente López 1661

Reservas pelo site aramburu.meitre.com

Mais informações: www.arambururesto.com.ar

UMA ESTRELA

Em Buenos Aires

Don Julio

Mesa do Don Julio, em Buenos Aires Imagem: Pablo Domina/Divulgação

Quem viaja para a Argentina em busca de uma clássica "parrilla" não erra ao escolher a experiência do clássico Don Julio. Tão famoso e badalado quanto o bairro de Palermo, onde está localizado, Don Julio é amado pelos locais e turistas e ocupa a mesma casa há mais de 20 anos.

Em 2023, o trabalho do proprietário Pablo Rivero, do chef Guido Tassi e sua equipe foi reconhecido com uma estrela Michelin e a Estrela Verde, - prêmio dado a estabelecimentos comprometidos com a sustentabilidade e, o sommelier da casa, Martín Bruno,- que administra as 15 mil garrafas da adega local - também foi agraciado pelo seu trabalho.

A casa serve os mais clássicos cortes de carne tais como lomo, bife de chorizo, vazio, entrecot, todos das raças angus e hereford, que podem ser acompanhados de guarnições de queijos e vegetais que variam conforme a época e são fornecidos por produtores orgânicos argentinos. Alguns são da horta urbana administrada pelo próprio Don Julio e que fica a duas quadras do restaurante.

Fachada do Don Julio Imagem: Divulgação

A fila e o burburinho de quem aposta na sorte para ter uma mesa sem reserva antecipada no Don Julio já fazem parte da paisagem do bairro e tem se tornado cada dia maior.

Formada em sua maioria por turistas, - boa parte deles brasileiros - ela já ultrapassa a porta dos edifícios ao lado do restaurante desde às 9h30 da manhã e segue agitada até a noite perto do horário de fechamento da casa.

Os valores podem variar: um bife de chorizo clássico hoje custa em torno de 40 mil pesos (cerca de R$ 234), ou um entrecot 56 mil pesos (R$ 328). Isto sem considerar o valor dos acompanhamentos e das bebidas.

Serviço

Rua Guatemala, 4699

Reservas somente no site donjulio.meitre.com

Mais informações: www.parrilladonjulio.com

Trescha

Chawanmushi de lagostin Imagem: Reprodução/Instagram

A porta de madeira do número 725 da rua Murillo no bairro de Villa Crespo em Buenos Aires talvez seja simples demais para o chef Tomas Treschanski.

O menu, em pouquíssimo tempo (o Trescha foi inaugurado em março de 2023), deu a este chef duas estrelas do famoso Guia Michelin. Uma para o restaurante e outra de Jovem Chef (Young Chef Award) para Tomas, o que o tornou o mais jovem chef na América Latina a receber tal prêmio.

Com o slogan "Comer em uma ideia", - o chef recebe somente dez comensais por vez, em dois turnos por noite, em um grande balcão de onde é possível acompanhar a equipe de 14 pessoas montando e finalizando os pratos em uma ilha no centro do salão.

Com uma filosofia de "test kitchen" e focado em uma interpretação de produtos argentinos, combinados com toques de cozinha oriental e francesa e técnicas de culinária molecular, o Trescha serve pratos sazonais, que vão mudando a cada mês com diferentes degustações de texturas, sabores e temperaturas que surpreendem quem o visita.

Meu objetivo é não ter limites para criar e que cada prato seja único, não quero ter limites , diz o chef Tomas em entrevista ao UOL.

Quando foi premiado em novembro o menu incluía tartelete de coentro, um blini de cogumelos fermentados com trufa, um pequeno macarón de beterraba com creme de tangerina, e amendoim e sementes de abóbora.

Tomas Treschanski Imagem: Reprodução/Instagram

O menu segue com o gelado "de Anchoa a Anchoa", com anchovas marinadas, gel de limão, gelatina e um pó de maçã congelado com nitrogênio. O "Goloso", um prato que vai na linha "confort food" com um flan de claras, com lagostin e caviar de beluga. Língua curada, pato, garoupa na brasa, são alguns dos ingredientes presentes neste menu com 14 pratos, que se encerra com sobremesas como o sorvete de praliné com "folhas" crocantes de abóbora.

Após a cerimônia do Guia Michelin, em novembro, ficou mais complicado conseguir um espaço no Trescha, a agenda está completa por pelo menos três meses. Um jantar custa em torno de 150 mil pesos (cerca de R$ 879), com harmonização com bebidas com álcool, ou sem, os valores podem variar conforme a escolha do cliente.

O restaurante pode servir menus glúten free, vegetarianos, livre de frutos secos, ou para quem tem alergia com solicitação prévia de pelo menos 48 horas.

Serviço

End. Murillo, 725

Reservas trescharestaurant.com/#reservas

Mais informações trescharestaurant.com

Em Mendoza

Para surpresa de muitos argentinos, a maior quantidade de estrelas não ficou na capital, mas na cidade que tem recebido cada vez mais turistas, e não somente para visitas às bodegas.

Ainda assim, muito do que se vê na cena mendocina está associada à bebida. Porém, até mesmo nesta tradição se sente novos ares com olhos voltados para além do Malbec.

Azafrán

Variações sobre cenoura, do Azafrán Imagem: Reprodução/Instagram

As visitas de brasileiros se tornaram tão frequentes que o restaurante comandado pelo chef Sebastián Weigandt tem até uma versão em português.

A exemplo de muitos expoentes da gastronomia argentina, os produtos locais são o que dita a base do menu. Receitas clássicas dos colonos primitivos da região, objeto de estudo do chef, são transformadas com técnicas contemporâneas e apresentação impecável. Entre os destaques, a releitura da tradicional sopa Tomaticán, variações sobre cenouras (produto que surge em diferentes cores e trabalhado em mais de uma técnica) e, obviamente, a seleção de vinhos mendocinos caprichada (e além do Malbec).

Interior do Azafrán, em Mendoza Imagem: Reprodução

O chef Sebastián Weigandt Imagem: Reprodução/Instagram

São duas as opções de menu degustação e ambas propõem uma viagem por Mendoza, algumas vezes extrapolando para outras regiões do país. O menu Passeio Azafrán, em 4 etapas, é a versão mais "segura" do Expedição Azafrán, de 7 tempos. Em ambos, homenagens ao impressionante tomate mendocino, à truta e ao milho.

O primeiro 65 mil pesos (cerca de R$ 380) o menu e mais 30.500 pesos (cerca de R$ 178) para harmonização com vinhos mendocinos e o mais longo 93.500 pesos (cerca de R$ 547) e harmonização por 43 mil pesos (cerca de R$ 252).

Serviço

Av. Sarmiento 765

Reservas azafran.meitre.com

Mais informações azafranresto.com

Brindillas

Brindillas Imagem: Divulgação

Ao sul de Mendoza, a cozinha do chef Mariano Gallego se define como intimista e tem atraído apaixonados por gastronomia de todo mundo ao bairro de Luján de Cuyo.

Sua marca é combinar criatividade e modernidade com produtos mendocinos, com técnica apurada e um olhar para a gastronomia internacional. Por tratar-se de uma gastronomia com alma artesanal e sazonal, espere também o inesperado: são usados somente produtos fresquíssimos e locais disponíveis no dia da produção.

Destacam-se pratos sem modismos como as berinjelas assadas com molho romanesco e anchovas, vitela grelhada com pimenta preta, batata-doce e acelga, pêssego caramelizado com amaretto, espuma de mascarpone e sorvete caseiro de amêndoas, entre outras criações que brincam com diferentes texturas e sabores.

São duas as opções de menu, o Brindillas, com oito etapas servido por 38.500 pesos (cerca de R$ 225) e o Degustación, com 11 passos a 53 mil pesos (cerca de R$ 310).

Ambos podem ser harmonizados com uma seleção de vinhos, sendo o primeiro por 71 mil pesos (cerca de R$ 416) e o segundo por 99 mil pesos (cerca de R$ 580).

Serviço

Guardia Vieja 2898. Vistalba, Luján de Cuyo

Reservas brindillas.meitre.com

Mais informações www.brindillas.com

Casa Vigil

Casa Vigil, de Mendoza Imagem: FlorGroppa/Divulgação

O restaurante em Chachingo está mergulhado no universo dos belos e renovados vinhos da região. Ele funciona na casa de Alejandro Vigil, conhecido como o "Messi dos vinhos" e responsável por produções premiadas como 2013 Gran Enemigo Single Vineyard Gualtallary e 2016 Adriana Vineyard River Stone.

Depois de visitar vinhedos e hortas, os visitantes podem conhecer um menu desenvolvido pelo chef Ivan Azar tão surpreendente em execução, como em referência - ele é todo inspirado na "Divina Comédia", de Dante.

No almoço, há um menu executivo diário, com entrada, principal e sobremesa a escolha do cliente. É no jantar, porém, que a estrela "aparece", com o menu em nove etapas harmonizado com as produções da casa, que sintetiza todo o terroir mendocino, projeto principal do cardápio.

Nesta viagem à alma local, surgem criações à base de cebolas, cogumelos, carnes variadas e, claro, os famosos tomates cultivados pela mãe de Alejando, María Sance. Por sua identidade sustentável, foi mais um restaurante a receber a Estrela Verde.

Tanto a opção comum, quanto a vegetariana saem por 131 mil pesos por pessoa (cerca de R$ 767).

Interior do Casa Vigil, de Mendoza Imagem: FERNANDO FORNI

Chef Ivan Azar Imagem: Divulgação

Em entrevista ao UOL, Ivan conta que o prêmio trará clientes mais exigentes e atentos, mas que não interferiu no processo de sua cozinha. "Mudamos nosso cardápio como mudamos a cada troca de estação. Não almejamos sermos os melhores, mas melhorar a cada dia. O mais importante é incorporar novas técnicas e produtos e perceber como e quando funcionam", enfatiza.

Nossa essência não mudou, nem nosso serviço, que segue como sempre foi na casa de Alexandre e Maria, com a qualidade humana que nos representa. Com produtos de comfort food mas elevado ao fine dining. Todos os dias aprendemos coisas novas , resume.

Zonda Cocina de Paisage

Vista do Zonda Cocina de Paisage Imagem: Divulgação

A paisagem de Mendoza é inegavelmente marcante e o Zonda, restaurante da renomada vinícola Lagarde, se vale de todos os detalhes dela, como o nome não nega. A ampla construção rústica se revela aberta nos fundos e vinhedos e hortas estão visíveis aos que frequentam o restaurante e se sentam ao redor de uma cozinha aberta.

Os ingredientes colhidos logo ao lado ("de la huerta a la mesa", o que também rendeu ao restaurante a Estrela Verde) e parrillas, claro, são dispostos aos olhos de todos que passam.

O jovem chef Augusto García aproveita, diariamente, os produtos da horta orgânica para um menu sempre diferente, em quatro opções. Na Experiência Zonda, os comensais são convidados a visitar a horta e depois aproveitar, em oito etapas, um menu variado, sazonal e harmonizado com os vinhos da Lagarde. O preço por pessoa é de 120 mil pesos (cerca de R$ 704).

O chef Augusto García Imagem: Divulgação

Aos curiosos por colheitas antigas podem optar pela Experiência Paisaje, a 200 mil pesos por pessoa (cerca de R$ 1174).

Aos que optam por um menus mais enxutos, mas ainda harmonizados, Cuyano e Gilanco, a 90 mil pesos por pessoa (cerca de R$ 528).

Serviço

San Martín 1745 Bodega Lagarde

Reservas pelo telefone +54 9 2613023412 ou zonda@lagarde.com.ar

Mais informações www.lagarde.com.ar

*a jornalista viajou a convite do Visit Argentina

** preços consultados com cotação de 11 e 12/03/2024