Paloma: Yasmin Brunet tirou o seu da reta e jogou BO com Davi para Wanessa

A comediante Paloma Santos foi a convidada desta quinta-feira (14) do programa Splash Show. Ela bateu um papo descontraído com os apresentadores Yas Fiorelo e Leão Lobo e comentou os últimos acontecimentos do BBB 24 (Globo).

Paloma criticou a postura de Yasmin Brunet, 35, ao participar do Mais Você logo após ser eliminada do reality. "Quando foi à Ana Maria Braga, a Yasmin já tirou o dela da reta em relação ao Davi. No subtexto, entendi que ela jogou o BO para a Wanessa Camargo, dizendo que deveria ter seguido seus instintos e tal..."

Na visão da humorista, Leidy Elin, 26, errou em ter se transformado em apoiadora incondicional de Yasmin no jogo. "A Leidy e a Yasmin criaram uma simbiose, como se [Leidy] fosse uma defensora dela. [Mas] agora que a Yasmin saiu, a Leidy vai lavar roupa suja de quem? Porque aqui fora ela está canceladíssima! Quando sair, só vai conseguir fazer publi de sabão em pó!"

Paloma diz não acreditar que a modelo e a trancista manterão fora da casa a amizade que construíram no confinamento. "Por enquanto, a Yasmin não demonstra [fora da casa] essa afinidade toda com a Leidy, não. Está muito silenciosa. Não se posicionou apoiando a Leidy, que está sendo massacrada aqui fora."

BBB 24: Bia tem de ser lapidada, mas tem jeito para ser apresentadora de TV

Beatriz, 23, transformou sua segunda festa do líder do BBB 24 (Globo) em um show de talentos. Alane fez uma coreografia de ballet, Isabelle ensinou Beatriz a dançar, Lucas Buda deu um show de capoeira, Davi cantou e Pitel ensinou uma receita de cupcake.

Leão Lobo opina que a vendedora tem potencial para, futuramente, vir a se tornar uma boa apresentadora de televisão. "Ela vai ter que ser trabalhada, mas pode, sim. Antes de mais nada, tem essa vontade, e a vontade te leva a aprender. Se for controlada, aprender a respirar e tudo o mais, pode ser uma boa apresentadora. Ela tem jeito para a coisa."

