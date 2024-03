Interesse por Kate Middleton dispara no Google: o que se sabe até aqui?

Kate Middleton segue entre os assuntos mais comentados dos últimos dias, após uma série de episódios que colocaram luz no tempo em que ela não aparecia publicamente. Enquanto teorias bizarras ganham força, a família real britânica permanece em silêncio depois de um único comunicado, divulgado em fevereiro.

O que aconteceu

A equipe da princesa de Gales afirmou que ela segue se recuperando da cirurgia feita em janeiro. Em texto enviado ao Page Six, o representante de Kate foi direto.

"O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os cronogramas de recuperação da princesa e que forneceríamos apenas atualizações significativas. Essa orientação permanece".

Middleton fez uma cirurgia abdominal em 17 de janeiro, mas não foi divulgado o motivo do procedimento. Especulações envolvendo um suposto tratamento de câncer foram desmentidas.

Kate Middleton mantém cirurgia no abdome 'guardada a sete chaves' Imagem: Max Mumby/Indigo/Getty Images

A princesa de Gales passou duas semanas hospitalizada, e seguindo orientações médicas, só retomará compromissos profissionais após a Páscoa. A última aparição oficial foi no Natal de 2023.

No dia 5 deste mês, um paparazzi a fotografou dirigindo na companhia da mãe perto de Londres. O flagra, porém, aumentou as fofocas por muitos acreditarem que sua aparência estava diferente do usual.

Pesquisas em alta

No Brasil, o crescimento nas pesquisas pelo nome de Kate Middleton foi imediato, até mesmo por levar em consideração que não havia grande interesse até então. Mas o aumento segue contínuo.

Segundo dados do Google Trends, nas últimas 24 horas houve um crescimento de mais de 60% nas buscas. "O que aconteceu com a Kate Middleton?" é a pergunta com maior crescimento no Brasil sobre a princesa, considerando a comparação das últimas 24 horas com o período anterior.

Ainda considerando o país, esse é o terceiro mês com maior interesse em Middleton. Os brasileiros dispararam as pesquisas sobre ela em abril de 2011, quando aconteceu o casamento real, e em setembro de 2012, por conta dos rumores de gravidez.

O 'combustível' para as pesquisas também foi a polêmica foto de Dia das Mães, com Kate Middleton ao lado dos filhos Louis, George e Charlotte. Agências de notícias notaram diversas modificações na imagem e, posteriormente, a princesa confirmou as alterações.

Kate Middleton admitiu ter editado foto com os filhos Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente testo a edição. Queria pedir minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todas as pessoas comemorando tenham um feliz Dia das Mães, Kate Middleton.