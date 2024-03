'O Ninho' recria incêndio com cenas reais e dramatização: 'Cuidado gigante'

A Netflix lança nesta quinta-feira (14) o documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia", sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019. Baseada em uma ideia original do UOL e com produção da Fábrica, a série tem três episódios.

Pedro Asbeg assina a direção. Ele já tem no currículo outras produções sobre futebol, como "Democracia em Preto e Branco", que revê a relação Corinthians, política e rock'n'roll, e "Geraldinos", em que conta quem eram os torcedores da geral do Maracanã.

Em "O Ninho", Asbeg expõe o sofrimento dos familiares das vítimas e sua luta por justiça, além de revelar o futuro de sobreviventes e reunir depoimentos de testemunhas, jornalistas e personalidades do futebol.

O documentário traz cenas reais do incêndio misturadas a dramatizações. Em entrevista a Splash, Asbeg diz que esse recurso foi necessário para aproximar e emocionar o espectador.

"O que a gente tinha [de imagens do incêndio] foi usado. Filmagens dos vizinhos, de helicóptero depois do incêndio, imagens de câmera de segurança. Mas a gente precisava ter mais força, mais impacto", explica.

As encenações, porém, passaram por um crivo ético e estético rigoroso, e a produção decidiu não incluir algumas informações na série, como depoimentos de testemunhas que presenciaram o incêndio e detalhes de documentos do IML.

Era necessário um cuidado gigantesco para decidir o que mostrar, o que não mostrar, o que deixar subentendido. [...] Não acho que [essas informações] fariam diferença para o espectador, mas fariam uma grande diferença para as famílias. Foram várias escolhas pensando no cuidado que precisamos ter constantemente com quem vai assistir, sejam pessoas que viveram diretamente essa tragédia, sejam pessoas que podem ter vivido coisa similar ou que simplesmente não querem ver aquilo. Pedro Asbeg