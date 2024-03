'No Rancho Fundo': o que já sabemos sobre a nova novela das seis?

"No Rancho Fundo" é a nova novela das seis da TV Globo e substituirá "Elas por Elas". Com previsão de estreia para 15 de abril, a obra é dos mesmos criadores de "Mar do Sertão", Mario Teixeira e Allan Fiterman.

O que sabemos sobre "No Rancho Fundo"

A novela é uma comédia romântica que se passa nos dias atuais, no fictício distrito de Lasca Fogo no Cariri paraibano. Na trama, Lasca Fogo contrasta com Lapão da Beirada, cidade vizinha que representa a parte urbana da região sertaneja. A obra é livremente inspirada em "A Capital Federal", peça de Artur Azevedo.

Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A mocinha e protagonista da novela é Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andréa Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). "Ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. É um processo de amadurecimento da personagem. A referência da novela é enfatizar a posição da mulher na sociedade e, mesmo sendo uma história com protagonistas que são pessoas simples, eles têm o poder de mudar o seu destino, assim como Zefa Leonel e Quinota, que no decorrer da trama dará continuidade à herança da mãe", define o autor Mario Teixeira.

Ela se apaixona por Marcelo Gouveia (José Loreto), comparsa de Blandina (Luisa Arraes). A dupla vive na badalada Lapão da Beirada e está sempre tentando se dar bem às custas dos outros. O município é um ponto turístico agitado, marcado por construções imponentes como o Grande Hotel São Petersburgo, lojas de grife da rua Vileganhon e o popular Cabaré Voltagem.

Primo Cícero (Haroldo Guimarães) e suas filhas Esperança (Andréa Bak), Caridade (Clara Moneke) e Fé (Rhaisa Batista) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Após se entregar para um romance com Marcelo, Quinota é obrigada pela mãe a se casar com o vilão. Isso porque em um distrito pequeno como Lasca Fogo, Quinota poderia "cair na boca do povo" e aindas Rosalinas, as filhas fofoqueiras de Primo Cícero (Haroldo Guimarães): Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke). Marcelo, porém, foge para Lapão da Beirada e abandona a noiva.

Zefa e Quinota vão atrás de Marcelo em Lapão da Beirada e se deparam com um ambiente totalmente diferente de Lasca Fogo. A mãe de Quinota é uma mulher forte, que lidera a família. "Ela é uma justiceira que cuida da família e manda na casa. O Seu Tico Leonel, vivido por Alexandre Nero, é o marido dela, mas a força da casa está na mulher e não no homem", diz Fiterman.

Na metrópole, Quinota redescobrirá o amor com Artur Ariosto (Túlio Starling), o mocinho da história. A trama será marcada por encontros e desencontros, golpes, farsas e reviravoltas.

Alejandro Claveaux é Jordão Nicácio em "No Rancho Fundo" Imagem: Globo/Estevam Avellar

Personagens de "Mar do Sertão", como Deodora (Débora Bloch) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues), voltarão em "No Rancho Fundo". Alejandro Claveaux fará parte deste núcleo da novela no papel do garimpeiro Jordão Nicácio. Ele é guarda-costas e pau-mandado da vilã Deodora (Debora Bloch). Perigoso, egresso do submundo, é capaz de tudo por ela. Bonito, sua beleza promete derreter corações na história.