No 'BBB 24', Pitel garante o 'Poder do Falso'; entenda o que isso significa

Giovanna Pitel garantiu o "Poder do Falso" no Big Brother Brasil 24 após encontrar uma mala misteriosa durante a tarde desta quarta-feira, 13. A descoberta foi feita em conjunto com Fernanda, quando ambas decidiram, por meio de uma disputa de par ou ímpar, quem ficaria com o colar que simbolizava o poder. "Quem vai usar é você ou você?", questionou Pitel. "Não sei, quer tirar ímpar ou par?", respondeu Fernanda. No final, Pitel conquistou o direito de portar o colar.

Pelas redes sociais, Boninho revelou a natureza real do "Poder do Falso". "Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o Poder do Falso. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso!", explicou o diretor da Globo.

O "Poder do Falso" pode não ter trazido vantagens concretas, mas definitivamente esquentou os debates e especulações na casa. Pitel e Fernanda, munidas desse segredo, decidiram jogar com a informação a seu favor, cogitando estratégias e possíveis jogadas.

'Vamo Invadir Sua Casa'

O quadro "Vamo Invadir Sua Casa", conduzido por Marcos Veras e Welder Rodrigues, levou o Poder do Falso para dentro da casa do BBB 24. Os humoristas, além de explorarem a casa durante a visita, serviram como mensageiros da pegadinha de Boninho.

Welder Rodrigues, em particular, deixou sua marca ao brincar com situações que foram protagonizadas pelos brothers. Em um dos momentos, o humorista finge ser Camila, mulher de Lucas Henrique, trazendo um recado para o professor de educação física, sendo representado por Marcos Veras na brincadeira. "Eu tenho uma boa notícia e uma péssima. A péssima é que eu parei de pagar o cartão. E a boa é que eu estou livre", disse.