Namorada de Davi reage a arrependimento de Yasmin sobre postura com brother

Namorada de Davi, Mani se manifestou sobre o arrependimento de Yasmin no BBB 24 (Globo). Após ser eliminada do reality, a modelo reviu cenas e concordou com o adversário em alguns pontos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mani se pronunciou sobre a mudança de postura de Yasmin. Em entrevista à Quem, declarou: "É importante que tenhamos a oportunidade de rever as novas ações".

A famosa confessou que se arrependeu de alguns embates com o brother: "Me arrependo de ter me exaltado demais e ter tomado uma proporção maior do que deveria nas ofensas em geral".

Ela destacou que estaria disposta a conversar com Davi com o fim do programa: "Estaria super aberta a conversar com ele, pedir desculpa por algumas coisas que falei e realmente tentar me entender com ele, não teria problema nenhum".

No Bate-Papo com o Eliminado, se irritou com a fofoca de MC Bin Laden e Lucas Buda sobre Davi. "Não consigo acreditar que foi isso que ele [Davi] falou, me passaram diferente. Eu confirmei com as pessoas, coloquei todo mundo frente a frente. Estou p*ta! "Eu até concordo com ele [Davi]".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Resultado parcial Total de 12240 votos 3,89% Alane 1,54% Beatriz 23,34% Davi 16,80% Fernanda 7,17% Giovanna 2,39% Giovanna Pitel 1,28% Isabelle 33,42% Leidy Elin 5,39% Lucas Henrique 1,29% Matteus 1,76% MC Bin Laden 1,73% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12240 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash