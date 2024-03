'Marley & Eu': 22 cachorros foram usados no filme que a 'Sessão da Tarde' exibe nesta quinta

Como parte da programação especial de 50 anos da Sessão da Tarde, a tradicional faixa de filme diários da Globo exibe nesta quinta-feira, 14, Marley & Eu. O sucesso de 2008 com Owen Wilson e Jennifer Aniston foi dirigido por David Frankel, com base no romance de mesmo nome de John Grogan.

Você já deve conhecer a história de vida e amor "ao lado do pior cão do mundo", mas sabia que nas gravações do filme foram usados mais de 20 cães-atores para interpretar Marley?

Quem revelou o número ao jornal The Seattle Times foi Larry Madrid, experiente treinador de animais de Hollywood. Ele foi responsável por domar os falcões de Os Indomáveis, os corvos de A Menina e o Porquinho, e por cuidar de tudo menos baratas em Encantada - de acordo com a publicação americana. Ele também atuou nos mais recentes Quatro Vidas de um Cachorro e Abracadabra 2.

Em Marley & Eu, ele treinou 22 cães para refletir o "doguinho" com diferentes idades e em diversas circunstâncias. "Em termos de personalidade, os labradores amarelos são bastante extrovertidos e cheios de energia", disse ao jornal.

Um desses cães chegou a ganhar uma nova casa com próprio John Grogan, tutor de Marley. "Woodson foi um dos vários cachorros que tiveram papéis no filme Marley & Eu. De todos os que tivemos, é facilmente o mais bonito."

Woodson era apenas um filhotinho quando interpretou Marley em uma das fases do filme. "O que faz sentido, porque ele foi criado para ter uma aparência de estrela de cinema. No set, devemos ter ficado um pouco entusiasmados demais com os filhotes, porque no final das filmagens, o diretor, David Frankel, e o produtor, Gil Netter, nos deram Woodson de presente", escreve o autor no próprio site.

O filme será exibido nesta quarta-feira, 14, às 15h25, de acordo com a programação de São Paulo do canal.