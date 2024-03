Ludmilla se irrita e treta com fã após críticas à divulgação de música nova

Ludmilla, 28, rebateu fãs que criticaram a divulgação de sua nova música, "Piña Colada".

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo anunciando o novo trabalho, mas alguns fãs reprovaram a divulgação. "Ela devia ter dado uma prévia dessa música no Navio Numanice e, com isso, fazer os influencers divulgarem a música nas redes sociais. E a imprensa estava lá também. O marketing meia boca nunca acaba", opinou um seguidor no X (antigo Twitter).

-- duda all hail rhaenyra (@ririlines) March 13, 2024

Ludmilla rebateu as críticas com ironia. "A falta de emprego do Brasil me desespera, acho um desperdício alguém tão bom em marketing quanto você desempregado", respondeu ela.

Um outro fã entrou na discussão: "Te amamos, mas negar que esse marketing está feio não dá, né? Vamos de ouvir os fãs pelo menos uma vez?", sugeriu.

Por fim, Lud afirmou que estava "anotando tudo", mostrando um print de seu bloco de notas com outras críticas à estratégia de divulgação.