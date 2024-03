Lucélia Santos sobre casamento com Raul Gazolla: 'Vida amorosa cancelada'

Lucélia Santos, 66, relembrou o seu antigo relacionamento com Raul Gazolla, 68.

O que aconteceu

Ao comentar sobre seus ex-maridos, ela revelou que não morava na mesma casa que Gazolla. O primeiro casamento de Lucélia foi com o maestro John Neschling. Depois ela se casou com Antônio Grassi e Raul Gazolla. "Com o John Neschling foi um casamentaço. Eu amava o John. Só tenho boas coisas a lembrar do John. Depois, eu fui casada com Grassi, que foi um casamento com cada um na sua casa, mas a gente ficou três anos juntos. Com o Gazolla, foram três anos também", relembrou a atriz em entrevista Hildegard Angel, na TV 247.

Lucélia Santos garante que atualmente está solteira. "A minha vida amorosa foi cancelada", disse a atriz, às gargalhadas.

Ela ainda explicou que a solteirice é uma escolha de vida. "Não sinto solitude, gosto de ficar sozinha, adoro ler. Tenho uma vida tão agitada. Quando eu posso sentar e ler, aquilo, para mim, é o momento glorioso. Gosto de natureza, de me meter no meio do mato."