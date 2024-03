Após polêmica, Lily Allen diz que se mudou para os EUA pelas filhas

Lily Allen, 38, contou que suas filhas influenciaram-na a mudar para os Estados Unidos. A famosa detalhou a situação nesta quinta-feira (14), após indicar que as meninas teriam arruinado sua carreira.

A cantora apontou que o país é mais encorajador com relação à profissão. "Uma das razões pelas quais me mudei para cá é o ambiente mais encorajador, no qual minhas filhas podem prosperar", justificou em seu podcast Miss Me?.

Ela usou seu próprio caso para exemplificar: "Um exemplo disso é quando decidi fazer uma peça de teatro, mesmo que não tivesse nenhuma experiência atuando. Quando eu falava aos norte-americanos sobre isso, eles sempre diziam: 'Meu Deus, isso é tão empolgante! Você vai aprender muito e vai arrasar!'".

Segundo ela, o mesmo não acontecia no Reino Unido. "Quando eu contava aos britânicos, eles diziam: 'Uma peça? Você já fez isso antes? Você não tem medo?'. Culturalmente, somos diferentes", pontuou.

Lily Allen tem duas filhas com o empresário Sam Cooper. Ethel Cooper, 12, e Marnie Rose Cooper, 10, são frutos do relacionamento, que terminou em 2018. Dois anos depois, se casou com o ator David Harbour, de "Stranger Things".

Recentemente, afirmou que suas filhas destruíram sua carreira. "Quero dizer, amo as duas e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram tudo. Fico realmente irritada quando as pessoas dizem que você pode ter tudo, porque você não pode", destacou.