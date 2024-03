História real e 22 dublês de cachorro: as curiosidades de 'Marley e Eu'

O público da 'Sessão da Tarde' já pode preparar os lencinhos nesta quinta-feira (14), graças à exibição do filme 'Marley e Eu'. Lançado em 2008, o longa é inspirado no livro de mesmo nome, que conta a história dos recém-casados John (Owen Hillsong) e Jenny (Jennifer Aniston). Além de encontrarem uma nova casa e empregos, eles também adotam Marley, um labrador que leva caos para a vida dos dois e também os transforma completamente.

As curiosidade de 'Marley e Eu'

Cachorrada solta

Para acompanhar todas as fases da vida de Marley, a produção do filme contou com 22 labradores diferentes.

Além disso, eles contaram também com vários adestradores que ajudavam nas cenas mais complexas do filme.

Participação especial

O jornalista John Grogan, que escreveu o best seller lançado em 2005, fez uma participação especial no longa. Ele aparece na aula de treinamento de cães, interpretando o dono do cachorro da raça cocker spaniel.

Por se tratar de um filme familiar, os pais de Owen Wilson, Robert e Laura Wilson, também participaram do filme interpretando os pais do protagonista. Na época, a mãe do ator disse em entrevista que a parte mais difícil foi não confundir o nome do personagem com o do filho.

Tudo ensaiado

Marley era muito amado, mas também foi responsável por inúmeras destruições na casa dos Grogan. Para fazer essas cenas e nenhum animal ter problemas, os cachorros foram treinados para apenas mastigar os objetos, mas sem engolir nada.

A morte de Marley

Um dos momentos mais marcantes e tristes do filme é a morte de Marley. Para as cenas em que ele é levado para o veterinário, os adestradores optaram por um cachorro mais experiente.

O animal aparece deitado com um remédio intravenoso. Entretanto, nenhuma agulha, seringa ou até mesmo uma medicação foi utilizada.

O soro preso na pata do cachorro foi feito com gaze e o líquido escorria direto para o chão. Os gemidos de dor e quando ele fecha os olhos pela última vez todos foram feitos através de computação gráfica.