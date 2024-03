Glastonbury anuncia atrações para 2024; três estão no Lollapalooza Brasil

Dua Lipa, Coldplay e SZA serão os headliners do palco principal do Glastonbury 2024, festival inglês que anunciou hoje a maioria de suas atrações. O evento, que acontece entre os dias 26 e 30 de junho, em uma fazenda a 175 km de Londres, terá pelo menos três shows que passam por aqui no Lollapalooza Brasil: além de SZA, a dupla de dance music Jungle e a banda inglesa Nothing but Thieves.

O que aconteceu

O Coldplay, uma das bandas preferidas do fundador do Glastonbury, Michael Eavis, será o primeiro artista a ser a atração principal do palco Pyramid, o principal, cinco vezes. A apresentação do Coldplay em 2024, a sétima da banda no evento, é a única em um festival europeu e faz parte da turnê mundial "Music of the Spheres", a terceira mais lucrativa de todos os tempos, atrás de Taylor Swift e Elton John.

A banda britânica Coldplay, liderada pelo vocalista Chris Martin, vai se apresentar no Glastonbury pela sétima vez Imagem: Van Campos /Fotoarena/Folhapress

A cantora Dua Lipa, que anunciou seu terceiro álbum, "Radical Optimism", se apresentará pela terceira vez em Glastonbury. O disco inédito será lançado no dia 3 de maio e já conta com dois hits: "Houdini" e "Training Session".

Já a cantora de R&B SZA, atração do Lollapalooza Brasil no domingo, dia 24/3, toca no Glastonbury pela primeira vez. Com músicas do álbum "SOS", de 2022, ela venceu três Grammys: Melhor Performance de Grupo/Duo Pop ("Ghost in the Machine", com Phoebe Bridgers), Melhor Canção de R&B ("Snooze") e Melhor Álbum de R&B Progressivo.

Veterana da música country, Shania Twain ocupará a vaga de "lenda". Em outros anos ganharam esse espaço Diana Ross, Kylie Minogue e a outra heroína da música country, Dolly Parton.

Shania Twain é a lenda do ano em Glastonbury Imagem: Francisco Cepeda/AgNews

A boyband de treze membros Seventeen vai ser a primeira banda de K-pop a se apresentar no palco principal, Pyramid. O espaço ainda terá performances de Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, PJ Harvey, Cyndi Lauper, Janelle Monáe e Michael Kiwanuka.

No segundo maior palco, Other, Idles será a atração principal. A banda mostra faixas do novo álbum, "Tangk".

No mesmo palco sobem a dupla de dance music Disclosure e a banda de rock The National. Esse espaço ainda conta com outra banda que se apresenta no domingo, 24/3, no Lollapalooza Brasil, a inglesa Nothing But Thieves.

Joshua Lloyd-Watson, da Jungle, se apresenta no Lolla e no Glastonbury Imagem: Medios y Media/Getty Images

Os recentes vencedores do Brit Award para melhor grupo, Jungle, outra atração do primeiro dia do Lollapalooza Brasil (sexta, 22/3), são os headliners do palco West Holts, que também tem Justice e Jessie Ware. Já James Blake, Gossip e Jamie xx são os principais nomes do palco Woodsies. No palco Park, Fontaines DC, Peggy Gou e London Grammar são os destaques, mas o espaço terá também os veteranos de Glastonbury, Orbital.

Na programação, que foi anunciada mais tarde do que o habitual, eram esperados shows de Madonna e Bruce Springsteen, mas não passavam de boatos. O que se espera agora são os sets secretos não anunciados, com expectativas de shows de The Killers e Kings of Leon (também no LollaBR).

É a primeira vez na história de Glastonbury que duas das três principais atrações são artistas femininas. No ano passado, os headliners foram Arctic Monkeys, Guns N' Roses e Elton John.

Glastonbury 2024

Palco Pyramid

Dua Lipa

Coldplay

SZA

Shania Twain

LCD Soundsystem

Little Simz

Burna Boy

PJ Harvey

Cyndi Lauper

Michael Kiwanuka

Janelle Monáe

Seventeen

Paul Heaton

Keane

Paloma Faith

Olivia Dean

Ayra Starr

Palco Other

Idles

Disclosure

The National

D-Block Europe

The Streets

Two Door Cinema Club

Anne-Marie

Camila Cabello

Avril Lavigne

Bombay Bicycle Club

Bloc Party

The Last Dinner Party

Nothing But Thieves

Confidence Man

Headie One

Palco West Holts

Jungle

Jessie Ware

Justice

Heilung

Masego

Nia Archives

Danny Brown

Black Pumas

Brittany Howard

Sugababes

Nitin Sawhney

Jordan Rakei

Asha Puthli

Noname

Corinne Bailey Rae

Steel Pulse

Squid

Sofia Kourtesis

Palco Woodsies

Jamie xx

Gossip

James Blake

Sampha

Sleaford Mods

Romy

Declan McKenna

Yard Act

Arlo Parks

Alvvays

Fat White Family

Blondshell

Kenya Grace

Soccer Mommy

Remi Wolf

Mannequin Pussy

Newdad

High Vis

Kneecap

Palco The Park

Fontaines DC

Peggy Gou

London Grammar

King Krule

Orbital

Ghetts

Aurora

The Breeders

Mount Kimbie

Dexys

Lankum

Baxter Dury

This Is the Kit

Arooj Aftab

Mdou Moctar

The Mary Wallopers

Otoboke Beaver

Barry Can't Swim

Bar Italia

Kings of Leon, Thirty Seconds to Mars e Sam Smith são atrações confirmadas do Lollapalooza Brasil 2024, entre os dias 22 e 24 de março, em São Paulo Imagem: Getty Images

Lollapalooza Brasil

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais desta 11ª edição estão Titãs, Blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Gilberto Gil e Sam Smith. Os ingressos para o festival estão à venda na página do festival na Ticketmaster.