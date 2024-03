Pedro Carvalho sobre preconceito na TV portuguesa: 'Fecharam muitas portas'

Discreto com sua vida pessoal, o ator português Pedro Carvalho contou no Otalab, programa do Canal UOL, desta terça (12) que sua relação com o mercado profissional em seu país natal mudou depois que ele deixou de esconder que é gay. "Em Portugal, se fecharam muitas portas. Que pena, para eles", diz.

Para ele, muitos atores optam por viver uma vida mais discreta e evitar comentários em Portugal. "Mas o Brasil me deu isso, essa liberdade, essa felicidade de poder ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser", afirma.

Comecei a relaxar mais, quero viver. Não me interessa o que vão falar

Pedro Carvalho, ator

Sucesso como Rui em "Fuzuê", ele conta que, com o crescimento e sucesso da sua carreira na dramaturgia em diferentes países, escolheu aproveitar a vida para além do julgamento que o ambiente profissional possa trazer.

Eu valho pelo meu trabalho e por aquilo que eu sou. Por isso nunca falo da minha vida pessoal, porque quem me escala faz isso pelo meu trabalho, não pela minha vida pessoal.

Pedro Carvalho

Galã português da Globo foi vítima de golpe: 'Fugiu com todo o dinheiro'

Intérprete de diferentes mocinhos na televisão brasileira, Pedro Carvalho fez um vilão trambiqueiro na trama de "Fuzuê", novela das sete da Globo. Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, nesta terça-feira (12), o ator português diz que parte da inspiração para o personagem vem da experiência de um golpe que levou no Brasil.

Estou aqui há 8 anos, e eu já passei por várias coisas. Uma vez, nessa questão dos negócios, investi em uma empresa que não era empresa nenhuma, a pessoa fugiu com o dinheiro e me deixou na mão, e era uma pessoa brasileira. Pedro Carvalho

Apesar do golpe, além de ator, Pedro Carvalho é um empresário experiente, com negócios no Brasil e em Portugal. A proposta do trambiqueiro parecia tão certa que até o advogado do ator confirmou a segurança do investimento à época. "Não sabia que existia pirâmide. Tudo com contrato, tudo com coisas muito sérias. Dei para o meu advogado analisar, ele me disse que era uma empresa de investimento. Era uma coisa muito certa, muito real. Eu aproveitei as características dessa pessoa para o personagem."

Para Pedro Carvalho, trambiqueiros ou pessoas que planejam golpe são extremamente preparadas. "O '171' te seduz num ponto que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe".

'TV no Brasil está um passo à frente' na diversidade:

Apelidado de "galã da diversidade" por interpretar pares românticos com uma atriz trans e uma pessoa com deficiência, Pedro Carvalho diz que o Brasil está avançando em relação a Portugal quando se trata dessas questões.

Tenho muita pena que não é assim [lá]. O Brasil está um passo à frente nesse sentido [...] Fazer esses pares românticos foi importante para mim para criar um diálogo. Tanto a Ju [Caldas] quanto a Glamour [Garcia] ficaram minhas amigas, nós trocamos muito, principalmente com a Glamour na novela 'Dona do Pedaço', o casal foi muito sucesso. Ela é um ser humano maravilhoso e eu aprendi muito com ela sobre a luta que uma pessoa trans tem todos os dias na sociedade. Pedro Carvalho

Pedro fez par romântico com a atriz Juliana Caldas na novela "O Outro Lado do Paraíso" e com Glamour Garcia em "A Dona do Pedaço". O ator elogiou tramas brasileiras que valorizam a diversidade sem destinar papéis que restringem os atores às suas identidades. "Uma coisa que estão fazendo aqui, e que eu estou fazendo na minha produtora, é não determinar que esse personagem trans, gay, bi, negro tem que falar sobre esses assuntos. Não! É um personagem que está ali, atribuído a um ator, a uma atriz e ponto final. Não tem que ser panfletário nesse ponto."

Novos episódios do Otalab vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube. Assista ao episódio com Pedro Carvalho: