Brasil ganha mais shows das formações alternativas de bandas clássicas

No momento em que o showbusiness não vive mais a euforia por ingressos vista no ano passado, bandas antigas com formações alternativas marcam turnês no Brasil, algumas já repetindo o sucesso de vindas anteriores ao país. Três exemplos estão com ingressos à venda no mercado: Dire Straits Legacy, Earth, Wind & Fire by Al Mckay e Oingo Boingo Former Members.

Quase sempre sem poder usar o nome original por questões legais, as bandas tentam fazer bons shows e explorar o principal fator do sucesso de uma apresentação: atingir a memória musical afetiva do público. O Dire Straits Legacy, por exemplo, tem alguns músicos de apoio do Dire Straits e caiu no gosto do público brasileiro. Tem vindo todo ano. Em 2024, já tem ao menos seis shows confirmados no período abril — maio, em seis cidades.

Al McKay, guitarrista que tocou no Earth, Wind & Fire durante parte dos anos 1970, vem tocar hits de sua antiga banda no Brasil, na próxima semana, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os shows no país são anunciados como do Earth, Wind & Fire by Al McKay. Lá fora, o músico se apresenta como Al McKay's All Stars Earth, Wind & Fire Experience.

Al McKay vem tocar hits do Earth, Wind & Fire no Brasil Imagem: Divulgação

Cinco ex-integrantes do Oingo Boingo dão continuidade ao legado da banda no Oingo Boingo Former Members, que é basicamente a banda sem o vocalista Danny Elfman. Sucesso nos anos 1980 com hits como "Stay", "Just Another Day" e "Dead Man's Party", o Boingo chegou a fazer shows badalados no Brasil, mas a banda acabou em 1995.

Elfman virou um requisitado compositor de trilhas de filmes. Pelo trabalho no cinema, já foi quatro vezes indicado ao Oscar.

O Oingo Boingo Former Members é basicamente a banda sem o vocalista Danny Elfman Imagem: Divulgação

Esse tipo de show tem sido comum no Brasil, e de certa forma também no exterior. Talvez a banda não original com originais de maior sucesso no país tenha sido a Creedence Clearwater Revisited, formação do Creedence Clearwater Revival sem o vocalista John Fogerty, que proibiu o uso do nome.

O Revival teve vida curta. Durou de 1967 a 1972. Mesmo assim, ainda hoje é uma das bandas mais influentes do rock. Em 1995, o baterista Doug Clifford e o baixista Stu Cook se juntaram para montar o Revisited e sair tocando os clássicos da banda por palcos do mundo, incluindo o Brasil, para onde vieram várias vezes. A última foi em 2019, com show que integrou turnê de despedida.

Agenda

Earth, Wind & Fire by Al McKay

São Paulo - 21 de março (Espaço Unimed)

Rio de Janeiro - 22 de março (Vivo Rio)

Dire Straits Legacy

Uberlândia - 19 de abril (Castelli Master)

Bauru - 21 de abril (Sagae)

Rio de Janeiro - 26 de abril (Qualistage)

São José dos Campos - 27 de abril (Festival A Hora do Rock)

São Paulo - Clube Atlético Juventus - 28 de abril

Brasília - 1° de maio (Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

Oingo Boingo Former Members

São Paulo - 29 de maio (Espaço Unimed)

Rio de Janeiro - 30 de maio (Qualistage)

Balneário Camboriú - 31 de maio (Music Park)

Curitiba - 1° de junho (Teatro Positivo)

Ribeirão Preto - 2 de junho (Multiplan Hall)

Porto Alegre - 6 de junho (Araújo Vianna)

Florianópolis - 7 de junho (Stage Music Park)