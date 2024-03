Dupla de radialistas fica nua em programa em homenagem a John Cena no Oscar

Perth Pete Curulli e Kymba Cahil, apresentadores do programa matinal da Mix 94.5 FM australiana, decidiram ficar nus no estúdio da rádio,em homenagem a John cena, que ficou nu no palco do Oscar 2024.

O que aconteceu

Os radialistas fizeram os ouvintes desacreditarem do ato

Eles não ficaram nus juntos para evitar qualquer constrangimento e taparam as janelas do estúdio com cortinas

De acordo com o Daily Star, Kymba disse que se sentia tímida em se despir e disse que demorou quase uma hora para tirar todas as roupas: "É um ambiente muito profissional, e me sinto muito estranha tirando as calças no estúdio, mesmo que ninguém possa me ver, ainda é estranho"

No Oscar, Cena usou um tapa-sexo, já os radialistas australianos não usaram a proteção.