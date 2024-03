Dua Lipa, Coldplay e SZA serão destaque do festival britânico Glastonbury

LONDRES (Reuters) - Atrações femininas ocuparão duas das três vagas de destaque no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, pela primeira vez em junho, quando Dua Lipa e SZA encabeçarão a lista ao lado da banda de rock Coldplay, informaram os organizadores nesta quinta-feira.

A estrela do pop country Shania Twain ocupará a vaga de "lenda" na tarde de domingo.

A britânica-albanesa Dua Lipa, cujos sucessos incluem "New Rules" e "One Kiss", fará sua estreia no Pyramid Stage logo após o lançamento do terceiro álbum "Radical Optimism".

O Coldplay, por outro lado, já é veterano no Worthy Farm. Eles serão atração de destaque pela quinta vez, um recorde.

A estrela de R&B dos EUA SZA é a maior surpresa do line-up. O aclamado álbum "SOS" da cantora de 34 anos ganhou um Grammy no mês passado, e o single "Kill Bill" passou meses nas paradas britânicas.

O festival, que teve seus ingressos esgotados em menos de uma hora quando foram lançados em novembro, foi criticado no ano passado por ter apenas homens no topo da lista.

Outras atrações previstas para este ano incluem a rapper britânica Little Simz e o astro do afrobeat Burna Boy, enquanto Idles e The National liderarão o rock.

(Reportagem de Paul Sandle)