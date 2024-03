Dieguinho: Isabelle não merece vaga na final e não pode passar de 4º lugar

Durante sua segunda festa do líder no BBB 24 (Globo), Beatriz, 23, questionou vários colegas sobre quem, na visão de cada um, não poderia faltar na grande final do reality. Isabelle, 31, foi uma das poucas a se esquivar da pergunta, recusando-se sutilmente a dar uma resposta clara.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, considerou uma atitude inteligente de Isabelle o fugir do questionamento. "Ela não é obrigada a falar sobre o jogo dela para a Leidy. Desde que esteja claro para o público o lado em que ela está e as prioridades dela, a Leidy pouco importa. O problema era quando ela não falava da visão de jogo dela nem lá dentro, nem para o público."

Dieguinho Schueng, por sua vez, pensa que a 'cunhã' perdeu uma boa chance de aumentar o próprio destaque no reality. "A Isabelle tinha a oportunidade de se tornar pauta. Se vai parar na boca dos adversários, ela está fazendo eles darem palco para ele. Ela tinha que ter respondido para dar assunto ao quarto rival - porque 'falem bem ou falem bem, mas falem de mim'."

O apresentador dá como certo que Isabelle fique de fora do pódio do BBB 24. "Eu tenho certeza de que a Isabelle não vai para a final, porque a torcida do Davi vai arrancá-la antes. Não acho que ela merece ir para a final. Pelo contexto geral da temporada, merece sair como quarto lugar."

Dieguinho: Bronca de Tadeu travou elenco e fez Leidy se sentir odiada

Tadeu Schmidt, 49, abriu a edição ao vivo desta terça (12) do BBB 24 (Globo) com uma bronca em Leidy Elin, 26, e Davi Brito, 21. O apresentador afirmou que ambos exageraram nas ameaças e atitudes um com o outro e exigiu que haja mais respeito entre o elenco do programa.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, pensa que a repreensão dada por Schmidt causou um melindre geral entre o elenco do reality. "O que Tadeu fez essa semana [realmente] travou o elenco. Isso [ausência de conflitos] é uma consequência do discurso do Tadeu, que deixou a Leidy com o sentimento de que ela é odiada aqui fora. Foi péssimo!"

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash