Davi diz que adversários querem te desestabilizar: 'Não vão conseguir'

Davi usou seu tempo no Raio-X do BBB 24 (Globo) para desabafar.

O que aconteceu

O brother demonstrou que está se preparando para a Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira (14). Davi contou que está "focado no objetivo" de vencer a disputa.

Ele seguiu desabafando sobre seus adversários no programa. "Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Não é fácil conviver numa casa com muitas pessoas de personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas tenho tentado de todas as formas".

Davi prosseguiu: "Sei que tem pessoas aqui dentro que são meus adversários, claro, e tão tentando de todas as formas me desestabilizar no jogo, mas isso eles não vão conseguir, porque eu me mantenho focado, firme e forte no meu objetivo e vou lutar até o final".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Resultado parcial Total de 12226 votos 3,89% Alane 1,55% Beatriz 23,37% Davi 16,80% Fernanda 7,17% Giovanna 2,40% Giovanna Pitel 1,28% Isabelle 33,38% Leidy Elin 5,39% Lucas Henrique 1,29% Matteus 1,76% MC Bin Laden 1,73% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12226 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

