Danny DeVito planeja retorno às telas com Arnold Schwarzenegger

Danny DeVito, 79, admitiu que está pronto para encarar um novo projeto no cinema com Arnold Schwarzenegger, 76.

O que aconteceu

O ator afirmou que os dois têm planos de retornar às telas juntos. À Fox News, nesta quarta-feira (13), contou que a Warner Bros. está envolvida e um roteiro já está sendo produzido.

Novo projeto não tem relação com "Irmãos Gêmeos" (1988). DeVito adiantou que não será uma continuação do filme e espera começar as gravações em 2025.

Ambos têm projetos em andamento. O IMDb divulgou que Danny DeVito terá destaque na 17ª temporada da sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia", enquanto Arnold Schwarzenegger também tem trabalhos programados.