Carro de Major RD é alvo de tiros no Rio de Janeiro: 'Largaram o aço'

O rapper Major D foi alvo de tiros no Rio de Janeiro após ter carro confundido com veículo do estado.

O que aconteceu

O artista contou no X (antigo Twitter) que estava passando pela Avenida Brasil em direção ao seu estúdio quando o carro levou oito tiros."Virei na Brasil indo para o estudio com meu carro. Os cara largaram o aço, uns oito tiros".

Ele contou que teve que colocar a mão para fora para os disparos pararem. "Botei a mão para fora, eles me viram e vieram falar comigo. Segundo eles confundiram minha RAM com o carro do estado".

Major RD ainda garantiu que não foi atingido. "Geral bem. Graças a Deus".

No Instagram, ele ressaltou que estava bem e que não era marketing de música nova. "De boa, graças a Deus! Não aconteceu nada. Não é marketing. Não é música".