Camila Moura critica insinuação de Gabi Prado sobre traição: 'Lendo m*rdas'

Camila Moura rebateu hoje (14) uma fala de Gabi Prado, que insinuava que a traição de Lucas "Buda" no BBB 24 (Globo) era encenada.

O que aconteceu

Após declarar o término e torcida contra seu marido Buda nas redes, Camila Moura chamou a atenção da ex-Fazenda Gabi Prado.

"Gente, não sei por que, mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso estar errada, mas sinto isso. Ela deve ter passado alguma dica no almoço do anjo que estava ruim aqui fora para ele e eles já viram outras edições e combinaram isso. Estou muito Vanessa Lopes hoje", disse Gabi no X, antigo Twitter.

Através da mesma rede social, Camila rebateu os comentários de Gabi:

"Cara, por que mulheres fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar a minha dor e a minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários vindo de mulheres e, pior ainda, de mulheres que têm voz na internet", escreveu.

Ela ainda afirmou que "não tem nada de combinado" com Lucas. "Não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!", concluiu.

Através do Instagram Stories, Camila também Camila também negou estar ganhando R$ 100 mil por publicidade. "Está caindo em outra conta o pix. Não é a minha não, amigo. Quem sabe um dia, no futuro, mas ainda não estou com esse culhão todo não", disse.

Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo! -- Camila Moura (@camilamoura225) March 14, 2024

