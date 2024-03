Bruno Gagliasso e Romulo Estrela surgem carecas e surpreendem; saiba motivo

Bruno Gagliasso, 41, e Romulo Estrela, 40, surpreenderam ao surgirem carecas para o filme "Por um Fio", inspirado no livro homônimo do médico Drauzio Varella.

O que aconteceu

Em imagens compartilhadas no Instagram, os atores mostraram seus visuais para o longa e e explicaram que encerraram as gravações. "Missão cumprida. As filmagens de 'Por um Fio' acabaram, mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho", legendaram em postagem conjunta.

No filme, Gagliasso interpreta Fernando, irmão de Drauzio, que morreu de câncer de pulmão. Estrela, por sua vez, interpreta o próprio médico, uma das principais referências da área no país.

Além de Bruno Gagliasso e Romulo Estrela, o filme também tem a participação de Zezé Motta, que interpreta uma paciente terminal. No livro "Por um Fio", Drauzio Varella conta relatos de pacientes oncológicos que conheceu ao longo de sua carreira dedicada à medicina.