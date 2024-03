Bin Laden tem crise de ansiedade e náuseas no BBB 24 e Fernanda o consola

Após desabafar com Fernanda no Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), MC Bin Laden sentiu náuseas e teve uma crise de ansiedade.

O que aconteceu

Após as conversas no quarto, os dois foram para a sala e Fernanda apoiou o funkeiro.

Ela se sentou ao lado dele e o ajudou. "A gente vai ganhar o Líder amanhã. Não tem nada a ver, ansiedade não é encontrar um problema em você. Coração acelera, a gente fica mal, com dores, mas óbvio que fisicamente não é".

Ela contou que achou que estava tendo um infarto fora da casa e no fim, eram gases.

O cantor reclamou de ânsia. "Tô com uma ânsia, velho. Não passa".

Fernanda perguntou se o brother queria vomitar e ele disse que não. Ela insistiu. "É mil vezes melhor, Bin, já libera alguma coisa".

O brother, então, foi até o banheiro e vomitou.

