Beatriz diz que se decepcionou com sister no BBB 24: 'Sem noção'

Conversando com Alane no Quarto Fada a noite de quinta-feira (14) no BBB 24 (Globo), Beatriz reclamou de Pitel.

O que aconteceu

Beatriz disse ter ficado espantada com a sister no último Sincerão. "Eu me surpreendi com a Pitel e me decepcionei, porque eu sei que a gente é adversária por estar em lados opostos, mas eu sempre falei para você que acho Pitel inteligente. Eu não imaginava que ela ia falar isso de mim. Se ela queria me colocar naquela categoria, é problema dela. É a visão dela de jogo".

"Eu não vou falar assim: 'Bin é bobo da corte porque fica cantando Bololo Ha Ha no meio da casa'. São argumentos bem bostas, que não tem nada a ver. É a vida pessoal da pessoa, é o que a pessoa faz", continuou.

A vendedora reforçou. "Pela Pitel, por eu achá-la inteligente, carismática, eu acho que ela está sem noção. Saiu da curva falar uma coisa dessa".

Alane opinou. "É porque as pessoas não têm o que falar do seu jogo".

