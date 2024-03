Fora do BBB, Yasmin planeja focar em marca que faturou mais de R$ 31 mi

Após ser eliminada no 12º Paredão do BBB 24 (Globo), com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet admitiu que pretende focar em sua marca de beleza, Yasmin Beauty.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A modelo planeja focar em sua marca. "Eu pretendo voltar com tudo para a minha marca, para os meus produtos de beleza, fazer novos lançamentos. Voltar a todo vapor com tudo isso que, enquanto eu estava lá dentro, tive que dar uma pausa e deixar com a minha equipe", salientou ao Extra.

A Yasmin Beauty faturou R$ 31,5 milhões no ano passado. Segundo a Forbes, a empresa superou o objetivo de lucro de 2022.

Yasmin Brunet chegou a faturar R$ 5 milhões em apenas 10 dias no reality. Seu sócio, Eduardo Vanzak contou à Vogue que o body splash recém-lançado teve 25 mil unidades vendidas em sua primeira semana.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Yasmin Brunet no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 2575 votos 9,94% Ser do Camarote 8,66% Muita promessa e pouca ação 20,66% Ser uma das plantas da edição 11,84% Proximidade com Wanessa atrapalhou seu jogo 44,43% Se posicionar contra Davi 4,47% Ter desalinhado os chakras da casa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2575 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash